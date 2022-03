Τσαβούσογλου: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Αττάλεια την Πέμπτη 

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα έχουν διαβουλεύσεις στην Αττάλεια της Τουρκίας την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής.

Το Κίεβο απέρριψε τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία που πρότεινε η Μόσχα για την απομάκρυνση των Ουκρανών αμάχων, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ. «Δεν είναι μια αποδεκτή πρόταση», τόνισε η Βερεστσούκ.

Εξάλλου η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης επεσήμανε ότι το Κίεβο ζήτησε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε εκεχειρία από σήμερα το πρωί προκειμένου να μπορέσουν οι Ουκρανοί που είναι εγκλωβισμένοι σε πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας να καταφέρουν να φτάσουν ως τη Λβιβ, στα δυτικά.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ρωσική πρόταση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι «εντελώς ανήθικη». «Είναι μια εντελώς ανήθικη ιστορία. Τα δεινά των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή τηλεοπτική εικόνα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος σε γραπτό μήνυμά του. «Αυτοί είναι πολίτες της Ουκρανίας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν σε ουκρανικό έδαφος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 (ώρα Ουκρανίας και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στις πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη και Σούμι, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ρωσικός στρατός πρόσθεσε ότι θα ανοίξει έναν διάδρομο μεταξύ του Κιέβου και της λευκορωσικής πόλης Γκόμελ, που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Δύο άλλοι διάδρομοι θα ξεκινούν από τη Μαριούπολη μέσω των οποίων οι άμαχοι θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς τη ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον, είτε προς την ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.

Η Μόσχα διευκρίνισε ότι ένας άλλος διάδρομος θα ξεκινά από το Χάρκοβο ως τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ. Τέλος δύο διάδρομοι θα δημιουργηθούν για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Σούμι: ο ένας με κατεύθυνση το Μπέλγκοροντ κα ο άλλος προς την Πολτάβα στην Ουκρανία.

The cynicism of RU MOD has no limits. While hundreds of civilians are killed by RU bombs and RU refuses to guarantee green corridor, MOD published the routes of “humanitarian corridors”. They lead to the territory of Russia and Belarus. pic.twitter.com/B7SQQ50NnX

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 7, 2022