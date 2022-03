Ζαχάροβα: Η Ρωσία δεν επιχειρεί ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης

Η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο αν οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτυγχάνονταν μέσω διαλόγου και έκανε λόγο για «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κιέβου.

Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στον επόμενο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας συνεχίζεται βάσει του σχεδίου.

Είπε επίσης ότι 140.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν φύγει προς τη Ρωσία.

#BREAKING Russia says not trying to ‘overthrow’ Ukraine government pic.twitter.com/x0q2ii14zj

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022