Τουρκία: Επίσκεψη Σολτς την επόμενη εβδομάδα

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα επισκεφθεί την Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη Daily Sabah.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του κ. Σολτς θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Γερμανίας – Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.

LATEST — German Chancellor Olaf Scholz to visit Turkey next week to discuss bilateral ties, regional issueshttps://t.co/eisRA3yQ7B pic.twitter.com/Pjhxi5uLYi

— DAILY SABAH (@DailySabah) March 9, 2022