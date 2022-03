Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιπολεμικό κονσέρτο στην καρδιά του Κιέβου (βίντεο)

Η Κλασσική Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου συγκεντρώθηκε σήμερα στην πλατεία Μαϊντάν, με στόχο την ανάταση του ηθικού όσων παρέμειναν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από το Κίεβο, οι μουσικοί -υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χέρμαν Μακαρένκο- έπαιξαν έργα Ουκρανών και Ευρωπαίων συνθετών, καθώς και τον εθνικό ύμνο της χώρας, μπροστά σε δεκάδες περαστικούς, αλλά και σε χιλιάδες τηλεθεατές.

VIDEO: Musicians with the Kyiv Classic Orchestra perform a concert on Maidan Square lead by conductor Dr. Herman Makarenko pic.twitter.com/FERQE6WvVv

