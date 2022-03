Τσαβούσογλου για συνάντηση Κουλέμπα – Λαβρόφ: Δεν υπήρξαν φωνές – Καμία ένταση

Δεν υπήρξε καμία ένταση και φωνές κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας, Ντμίτρο Κουλέμπα και Σεργκέι Λαβρόφ, στην Αττάλεια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σημειώνοντας ότι δεν ανέβηκαν οι τόνοι.

Κατά τον κ. Τσαβούσογλου, η συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας ήταν πολιτισμένη, παρά τις δυσκολίες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία επαφής.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση, δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη τόσο για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο στη Μαριούπολη, όσο και για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση των ΥΠΕΞ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Αττάλεια ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba met his Russian counterpart Sergei Lavrov in Turkey, in the first high-level talks between the two countries since Moscow invaded its neighbor https://t.co/7sT5NtK7F6 pic.twitter.com/znGZScCkGk

— Reuters (@Reuters) March 10, 2022