Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Δεν αποσύρθηκαν οι σε βάρος του κατηγορίες για βιασμό

Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε να μην αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον του Γάλλου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο οποίος τέθηκε υπό επίσημη έρευνα πέρυσι, έπειτα από καταγγελία γυναίκας για βιασμό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ανακριτικό τμήμα στο Παρίσι απέρριψε το αίτημα του Ντεπαρντιέ να τερματιστεί αμέσως την έρευνα.

Ο 73χρονος ηθοποιός, μέσω του δικηγόρου του, στο παρελθόν έχει «απορρίψει κατηγορηματικά» τις κατηγορίες.

#UPDATE A French court has rejected a bid by star actor Gerard Depardieu to have rape charges against him dropped, the chief prosecutor in the case says pic.twitter.com/y5BC8RvbbX

— AFP News Agency (@AFP) March 10, 2022