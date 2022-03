Πόλεμος στην Ουκρανία: Βαρύ το κόστος των υλικών καταστροφών

Ο καταιγισμός βομβαρδισμών, οι επιθέσεις με ρουκέτες και οι αεροπορικές επιδρομές ισοπεδώνουν δομές, κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, στόχος του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να προκαλέσει τον απόλυτο πανικό και το χάος, ώστε να καταστρέψει κάθε αμυντική δύναμη των Ουκρανών και να εξαναγκάσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδοθεί, προκειμένου να σώσει τον λαό του.

Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη, Οδησσός, Ιρπίν, Μπούχα, Χοστομέλ και πολλές άλλες πόλεις δέχονται ρωσικό σφυροκόπημα. Κατοικίες έχουν καταρρεύσει, κτίρια διοίκησης έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια, δρόμοι έχουν καταστραφεί, ενώ απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών. Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ουκρανό οικονομικό σύμβουλο, Όλεγκ Ουτένσκο, το κόστος των καταστροφών σε υποδομές και κατοικίες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 δισ. δολάρια.

«Από την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου άρχισαν να μας βομβαρδίζουν… Προσπαθούν να εξαφανίσουν την πόλη», είπε. «Νομίζω ότι κάποιος στη Ρωσία καταστρέφει την πόλη ως υπενθύμιση του τι μπορεί να πάθει κάποιος που δεν σπάει μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα. Στην πόλη δεν υπάρχει κανένα κτίριο που να μην έχει υποστεί καταστροφές. Ορισμένα κτίρια έχουν υποστεί μεηάλες ζημιές, κάποια άλλα μικρές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς», τονίζει κάτοικος της πόλης Βολνοβάκα, βόρεια της Μαριούπολης.

Την έκταση της καταστροφής που υπέστησαν τα περασμένα 24ωρα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς μη στρατιωτικοί στόχοι στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, μεταξύ αυτών εμπορικά κέντρα αλλά και περιοχές με κατοικίες, καταδεικνύουν φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Times. Στην ίδια περιοχή βομβαρδίστηκε την Tετάρτη νοσοκομείο παίδων.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο Χάρκοβο. Βίντεο του πρακτορείου Anadolu δείχνει τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί. Κατεστραμμένα σπίτια, μεγάλες τρύπες στο έδαφος από εκρήξεις, διαλυμένα κτίρια και καταστήματα, αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει στη μέση των δρόμων.

Anadolu Agency shows destruction in Ukrainian city of Kharkiv after Russian attacks https://t.co/pdo0p9BuZo pic.twitter.com/NokOOyYSrh

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 10, 2022