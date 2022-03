Συνάντηση Ερντογάν – Σολτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο

Με τον Tούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντάται αυτή την ώρα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, έχει χαρακτηρίσει απαράδεκτη την εισβολή και έχει εκφράσει τη στήριξή της προς το Κίεβο, αλλά ταυτόχρονα έχει εναντιωθεί στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας και έχει προσφερθεί να διαμεσολαβήσει.

German Chancellor Scholz has been welcomed with military honors at the presidential palace in Ankara – it’s his first official visit to Turkey since he took office. He will hold talks with President Erdoğan now – they are expected to be dominated by the war in #Ukraine pic.twitter.com/a7FTu7rlIf

