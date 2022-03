Πόλεμος στην Ουκρανία: Παύση των συνομιλιών μέχρι αύριο, λέει το Κίεβο

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, δήλωσε στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μικαίλο Ποντόλιακ.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022