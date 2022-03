ΗΠΑ: Συνελήφθη ο «serial killer» των αστέγων

Συνελήφθη ο ύποπτος που φέρεται να διέπραξε σειρά επιθέσεων εναντίον αστέγων, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο και τραυματίζοντας άλλους τρεις, στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Όπως μετέδωσε το AP, οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα το πρωί της Τρίτης στην Ουάσιγκτον.

Χθες οι δήμαρχοι των δύο αμερικανικών πόλεων σε κοινή τους ανακοίνωση ανέφεραν πως «Ένας αδυσώπητος δολοφόνος είναι ελεύθερος, αλλά θα τον σταματήσουμε και θα τον βάλουμε στη φυλακή». «Είναι επείγον: δεν πρέπει να τραυματίσει ή να σκοτώσει κάποιον άλλο», πρόσθεσαν ο Έρικ Άνταμς, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και η Μιούριελ Μπόουζερ, δήμαρχος της Ουάσιγκτον, που συμμετείχαν σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου.

ARRESTED: Early this AM, law enforcement arrested the suspect in Washington, DC. He is currently being interviewed at our Homicide Branch. Additional information will be forthcoming. Thanks to the community for all your tips. pic.twitter.com/lvFu3LeMTd

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 15, 2022