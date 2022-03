Κίεβο: Ζητά μοντέλο με εγγυήτριες δυνάμεις, επιμένει σε «No-fly zone»

Ένα «μοντέλο» νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας που θα πρόσφερε στην Ουκρανία προστασία από μια ομάδα συμμάχων σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης βρίσκεται «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στις συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, δήλωσε Oυκρανός διαπραγματευτής την Τετάρτη.

«Τι σημαίνει αυτό; Μια άκαμπτη συμφωνία με μια σειρά από εγγυήτριες χώρες που αναλαμβάνουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις να αποτρέπουν ενεργά τις επιθέσεις», ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

Details: https://t.co/8AG67TH6VO

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022