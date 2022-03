Πόλεμος στην Ουκρανία – Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Να σταματήσει η ρωσική εισβολή

Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) διέταξε σήμερα τη Ρωσία να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε εναντίον της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου, σε μια προκαταρκτική απόφαση στην προσφυγή του Κιέβου.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να διακόψει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 στο έδαφος της Ουκρανίας», αναφέρουν οι δικαστές.

Οι δικαστές πρόσθεσαν πως η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει ότι άλλες δυνάμεις υπό τον έλεγχό της ή που στηρίζονται από τη Μόσχα δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την εντολή του Διεθνού Δικαστηρίου σήμερα η Ρωσία να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία κατήγαγε μια ολοκληρωτική νίκη στην υπόθεσή της εναντίον της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε να σταματήσει αμέσως η εισβολή», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022