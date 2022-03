Ουκρανία – Μπάιντεν: «Εγκληματίας πολέμου» ο Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Είναι ένας εγκληματίας πολέμου», δήλωσε εμφατικά ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

🚨This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal – until now, officials have shied away from that language.

POTUS tells me “I think he is a war criminal”

POTUS tells me "I think he is a war criminal"

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 16, 2022