Πόλεμος στην Ουκρανία: Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο – Πλάνα από drone

Το μέγεθος της καταστροφής στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, αποτυπώνουν πλάνα από drone, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Anadolu, πρόκειται για πλάνα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου.

Drone footage shows massive destruction after Russian attacks on residential areas in Ukraine’s capital Kyiv pic.twitter.com/NA9pgNrEud

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 18, 2022