ΗΠΑ – Τουρκία: Σενάρια για αποστολή των S-400 στην Ουκρανία με αντάλλαγμα τα F-35

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην τουρκική πλευρά να στείλει στην Ουκρανία ως αεράμυνα συστοιχίες των ρωσικών αντιαεροπορικών/αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 που είχε η ίδια η Άγκυρα παραλάβει.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί ως αντάλλαγμα ακόμη και το ενδεχόμενο να επιστρέψει και πάλι η νατοϊκή Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 από το οποίο υπενθυμίζεται πως εκείνη είχε εκδιωχθεί/αποκλειστεί ακριβώς επειδή είχε προχωρήσει στην αγορά των ρωσικών S-400.

Το όλο «δούναι και λαβείν» φαντάζει δύσκολα υλοποιήσιμο. Εάν η Άγκυρα προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση, το πιο πιθανό είναι πως θα ακολουθούσε μια σοβαρότατη κρίση στις σχέσεις της με τη Ρωσία. Και δικαιολογημένα, καθώς οι Τούρκοι θα είχαν στείλει ρωσικά όπλα στους Ουκρανούς για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επίθεση, πράγμα που δεν θα μπορούσε φυσικά να αρέσει στη Μόσχα για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους συμβολικούς.

NEWS: The United States has quietly floated to Turkey a proposal that it transfer its Russian-supplied S-400 anti-aircraft systems to Ukraine to use against….Russian planes. A double play: It would give Ukraine a capability far beyond…. 1/2

— David Sanger (@SangerNYT) March 19, 2022