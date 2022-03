Μαριούπολη – «Κόλαση επί γης»: Δραματικές συνθήκες, έλλειψη τροφίμων, απόγνωση – Οι σκληρές περιγραφές κατοίκων που διέφυγαν

Δραματικές είναι οι συνθήκες για τους αμάχους που παραμένουν στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία επί μέρες.

Πολίτες που διέφυγαν από την πόλη περιέγραψαν στους Financial Times πως οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με έλλειψη τροφίμων, με αποτέλεσμα να σκοτώνουν ακόμη και αδέσποτους σκύλους πάνω στην απόγνωσή τους, προκειμένου να τραφούν εν μέσω βομβαρδισμών.

Ο Ντμίτρο, επιχειρηματίας που έφυγε από την πόλη την Τρίτη, ανέφερε ότι φίλοι του κατέφυγαν σε αυτό το μέτρο απελπισίας τις τελευταίες ημέρες, αφού τελείωσαν οι προμήθειες τους. «Ακούς τις λέξεις, αλλά είναι αδύνατο να τις δεχτείς πραγματικά, να πιστέψεις ότι αυτό συμβαίνει», είπε και έκανε λόγο για «κόλαση επί γης».

Ο ίδιος δήλωσε ότι επισκέφτηκε την κεντρική αγορά την περασμένη Κυριακή μετά την ισοπέδωσή της από ρωσική επίθεση. «Τα πάντα καίγονταν, υπήρχαν πτώματα παντού, και απλά περνούσα, μάζευα λίγο λάχανο από εδώ, ένα καρότο από εκεί, γνωρίζοντας ότι σήμαινε πως η οικογένειά μου θα ζούσε για άλλες δύο ημέρες» συνέχισε ο Ντμίτρο.

Ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ουκρανίας μέχρι πριν λίγες ημέρες, η Μαριούπολη είναι πλέον μια πόλη – φάντασμα. Για περισσότερες από δύο εβδομάδες έχει υποστεί ρωσικούς βομβαρδισμούς τέτοιας έντασης, που ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πλέον εισέλθει στο κέντρο της πόλης, με σφοδρές μάχες να σημειώνονται σε μερικούς από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της.

Το βράδυ της Κυριακής, η Ρωσία έδωσε προθεσμία στην Ουκρανία μέχρι τις 5 το πρωί τοπική ώρα για να αποφασίσει εάν θα παραδώσει τη Μαριούπολη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα επιτρέψει στα ουκρανικά στρατεύματα να φύγουν από την πόλη, αλλά μόνο εάν καταθέσουν τα όπλα.

Ο Ντμίτρο, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του, ήταν ένας από τους κατοίκους της Μαριούπολης με τους οποίους επικοινώνησαν τηλεφωνικά οι Financial Times, αφού διέφυγαν στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Όλοι έκαναν λόγο για μια επίθεση τόσο βάναυση που κατέστρεψε την πόλη, προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών πολιτών και άφησε βαθιά σημάδια στους επιζώντες.

