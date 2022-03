Live: Πόλεμος στην Ουκρανία – Ολες οι εξελίξεις από την 25η ημέρα ρωσικής εισβολής

Κάτοικοι της Μαριούπολης οδηγούνται αναγκαστικά στη Ρωσία παρά τη θέλησή τους, από τις ρωσικές δυνάμεις, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πολιορκούμενης πόλης. Κατά την ίδια πηγή, οι αιχμάλωτοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε καταυλισμούς όπου οι ρωσικές δυνάμεις έλεγξαν τα τηλέφωνα και τα έγγραφά τους, υποστηρίζει το δημοτικό συμβούλιο.

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk.