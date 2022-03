Τριπλό ρωσικό χτύπημα με πυραύλους κρουζ και υπερηχητικούς, από Κριμαία, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία

H Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ από πλοία της στη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα ενώ εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ιγκόρ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε πλήγματα κατά της στρατιωτικής υποδομής της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής.

«Πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας εναντίον του εργοστασίου Νιζχίν που επισκευάζει ουκρανικά τεθωρακισμένα που υπέστησαν ζημιές στις μάχες», είπε ο εκπρόσωπος.

«Η Ρωσία», πρόσθεσε «εκτόξευσε πυραύλους κρουζ ‘Kalibr’ από την Κασπία Θάλασσα και υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας, για να καταστρέψει μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό, ισχυρίστηκε ο Κονασένκοφ.

#BREAKING Russia says has again fired hypersonic missiles in Ukraine pic.twitter.com/5DG8iuek0h

— AFP News Agency (@AFP) March 20, 2022