Επικοινωνία Δένδια – Κουλέμπα για Ουκρανία: Κυρώσεις, Μαριούπολη και ανθρωπιστική βοήθεια στην ατζέντα

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, είχε σήμερα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας.

«Κατά τη συνομιλία μας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και εγώ συμφωνήσαμε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να αυξηθούν. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Ευχαριστώ τον Νίκο Δένδια για τις προσωπικές του προσπάθειες να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη και στην ελληνική κοινότητα», σημειώνει ο κ. Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο twitter.

In our call, Greek FM @NikosDendias and I agreed that sanctions on Russia must be further elevated. Russia must pay the price for its ongoing war against Ukraine. Grateful to Nikos Dendias for his personal efforts to provide Mariupol and its Greek community with humanitarian aid.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022