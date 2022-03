Ουκρανία: Οι ΗΠΑ κατηγορούν επισήμως τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι μέλη των ρωσικών δυνάμεων έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου κατά την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η έρευνα των ΗΠΑ διαπιστώνει επισήμως ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου, σημείωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η αξιολόγησή μας βασίζεται σε μια προσεκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων από δημόσιες πηγές και υπηρεσίες πληροφοριών», ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν σε δήλωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα σε δημοσιογράφους ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτη και ασυγχώρητη» ρητορική.

🚨This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal – until now, officials have shied away from that language.

POTUS tells me “I think he is a war criminal”

