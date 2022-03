Μακρόν: Δεν θα χρησιμοποιούσα τον χαρακτηρισμό «χασάπης» που είπε ο Μπάιντεν για τον Πούτιν

Αποστάσεις από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε «χασάπη» τον Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πολωνία, πήρε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην ξεφύγει η κατάσταση» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 3.

Ερωτηθείς για τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μακρόν ανέφερε: «Κάναμε την επιλογή να μην παρέμβουμε στρατιωτικά στη σύρραξη. Δεν πρέπει να είμαστε μέρος της κλιμάκωσης – και της λεκτικής και στην πράξη».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «δεν θα χρησιμοποιούσε» τα λόγια του Τζο Μπάιντεν.

#BREAKING Macron warns against verbal ‘escalation’ with Moscow after Biden labels Putin a ‘butcher’ over Ukraine pic.twitter.com/y4QuwwtIvh

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2022