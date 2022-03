Μαριούπολη: Η Ρωσία λέει ότι θα ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο κατόπιν αιτήματος Μακρόν και Σολτς

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο από την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης προς τη Ζαπορίζια αύριο Παρασκευή, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται τον αντισυνταγματάρχη Μιχαΐλ Μιζίντεφ, διευθυντή του ρωσικού Εθνικού Κέντρου Αμυντικής Διαχείρισης, ο οποίος δήλωσε ότι η Μόσχα ανταποκρίνεται σε αίτημα που διατύπωσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να απέλυσε ή να έχει θέσει σε κατ’ οίκον περιορισμό ορισμένους από τους συμβούλους του.

«Φαίνεται να είναι απομονωμένος και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι απέλυσε ή έθεσε σε κατ’ οίκον περιορισμό ορισμένους από τους συμβούλους του» είπε ο κ. Μπάιντεν χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε ότι είναι «σκεπτικός» με τις ανακοινώσεις της Ρωσίας για μερική απόσυρση των στρατιωτικών της δυνάμεων για να επικεντρωθεί η επίθεση στην Ουκρανία στην περιοχή Ντονμπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε νωρίτερα εντολή για την άντληση 1 εκατ. βαρελιών την ημέρα από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για έξι μήνες, σε μια «άνευ προηγουμένου» απόφαση στην αμερικανική ιστορία με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αποδέσμευση αυτή του πετρελαίου αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, να χρησιμεύσει μέχρι να αυξηθεί η αμερικανική παραγωγή στο τέλος του έτους.

#BREAKING Biden to announce release of 1 million barrels a day from oil stockpile, White House says, in bid to dampen prices pic.twitter.com/S3ZiCHJXAF

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022