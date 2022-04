Παρέμβαση Ζελένσκι στα βραβεία Grammys: «Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε» (βίντεο)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας από όσους την παρακολουθούσαν να στηρίξουν τη χώρα του με όποιο τρόπο μπορούν.

«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών», δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ.

Zelensky appeared at #GRAMMYs. In his prerecorded speech he called artists to spread the truth about the war in #Ukraine.

“Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded in hospitals. Even to those who can’t hear them”.pic.twitter.com/L5sjMeWQj2

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 4, 2022