Θηριωδίες στη Μπούκα: Στα σκαριά νέες, σκληρές κυρώσεις κατά Μόσχας

Πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλουν γρήγορα νέες κυρώσεις στη Ρωσία σε απάντηση των εντεινόμενων αναφορών για ρωσικά εγκλήματα κατά αμάχων, σύμφωνα με διπλωμάτες που έχουν γνώση των εν εξελίξει συζητήσεων.

Η Κομισιόν βρισκόταν ήδη σε διαδικασία ενίσχυσης των υφιστάμενων κυρώσεων , όπως ο έλεγχος εξαγωγών σε τεχνολογικά αγαθά και η επιβολή πλήρους ισχύος κυρώσεων σε τράπεζες ήδη αποκλεισμένες από το SWIFT ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, κατά τις ίδιες πηγές λένε πως έχουν αποδείξεις για τα διαπραχθέντα εγκλήματα πολέμου.

Συναίνεση για όλες τις λεπτομέρειες του νέου πακέτου προς το παρόν δεν υπάρχει , καθώς και για τον χρόνο εφαρμογής του, αν και η Κομισιόν προσπαθεί να προωθήσει ένα πακέτο διορθωτικών μέτρων μέσα στην εβδομάδα.

Ενας αριθμός κρατών, συμπεριλαμβανομένης σε αυτόν της Γερμανίας αντιτίθενται στην επιβολή κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, της ναυτιλίας και άλλων βασικών βιομηχανιών. Η επιβολή τους απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη.

GERMAN GOVT SPOKESPERSON, ON FURTHER SANCTIONS VS RUSSIA, – SAYS WILL AGREE FURTHER MEASURES IN COMING DAYS

