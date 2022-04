Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Λιθουανία απελαύνει τον Ρώσο πρέσβη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκεμπρέλιους Λαντσμπέργκις, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τον Ρώσο πρέσβη να αποχωρήσει από το Βίλνιους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Λιθουανός πρέσβης στην Ουκρανία επιστρέφει στο Κίεβο.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.

Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.

That is the 🇱🇹 decision made today.

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 4, 2022