Twitter: «Θα εξεταστεί με προσοχή» η πρόταση του Έλον Μασκ για εξαγορά

Η Twitter ανακοίνωσε ότι «θα εξετάσει με προσοχή» την προσφορά του Έλον Μασκ για την εξαγορά της και την έξοδό της από τη Wall Street.

Η εταιρεία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι έλαβε την μη ζητηθείσα και μη δεσμευτική προσφορά του Έλον Μασκ για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 54,20 δολαρίων τοις μετρητοίς.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Twitter θα εξετάσει με προσοχή την προσφορά για να καθορίσει την στάση που θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντας της εταιρείας και όλων των μετόχων της Twitter», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#UPDATE Twitter’s board will evaluate an “unsolicited, non-binding” offer from Tesla chief Elon Musk to acquire the social media company, Twitter said Thursday pic.twitter.com/JoP5lHLIar

