Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιπλέον 33 δισ. δολάρια ζητά από το Κογκρέσο ο Μπάιντεν

Οι απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για προσφυγή στα πυρηνικά όπλα είναι «ανεύθυνες» και αποδεικνύουν την «απελπισία» που αισθάνεται η Ρωσία μετά την τροπή που έχει πάρει η επίθεσή της στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Κανείς δεν θα πρέπει να κάνει κούφια σχόλια για χρήση πυρηνικών όπλων ή για την πιθανότητα προσφυγής σε αυτά, είναι ανεύθυνο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό δείχνει το αίσθημα απελπισίας στη Ρωσία, μετά την αποτυχία της σε ό,τι αφορά τους αρχικούς στόχους της» στην Ουκρανία, υποστήριξε.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να «μείνουν στο περιθώριο» του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το κόστος της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στο Κίεβο, ανακοινώνοντας ότι ζητά από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκ. δολάρια ως στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια για τη χώρα αυτή.

Οι ΗΠΑ «δεν επιτίθενται» στη Ρωσία αλλά «βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», διαβεβαίωσε στο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήδη, όπως είπε, έχουν παραδώσει στους Ουκρανούς 10 αντιαρματικά όπλα για κάθε ρωσικό τεθωρακισμένο.

Η Ουάσινγκτον, συνέχισε ο Μπάιντεν, δεν θα επιτρέψει στη Μόσχα να «εκφοβίζει» τις ευρωπαϊκές χώρες απειλώντας ότι θα τους στερήσει ενεργειακές πηγές, με αφορμή τη διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου στην Πολωνία και στη Βουλγαρία.

«Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο ή αέριο για να αποφύγουν τις συνέπειες της επιθετικότητάς τους» στην Ουκρανία. «Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες, όπως με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία ή το Κατάρ, για να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους συμμάχους μας που απειλούνται από αυτόν τον ρωσικό εκβιασμό», πρόσθεσε.

