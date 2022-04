Πόλεμος στην Ουκρανία – Ολες οι εξελίξεις από την 66η ημέρα εισβολής

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας ανέφερε πως η Ρωσία επιχείρησε να ανταλλάξει Ουκρανούς αμάχους με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου, κάτι που απαγορεύει η συνθήκη της Γενεύης.

Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said that #Moscow tried to exchange #Ukrainian civilians for #Russian prisoners of war, which is prohibited by Geneva Convention.



"They took all these hostages, civilians, women and to try to use them," Vereshchuk told the BBC. pic.twitter.com/zkhub3E9x3