Σρι Λάνκα: Διαδηλωτές πυρπόλησαν σπίτια του παραιτηθέντος πρωθυπουργού και υπουργών

Στις φλόγες παραδόθηκαν πολλά σπίτια στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών στη Σρι Λάνκα, στον απόηχο της παραίτησης του πρωθυπουργού Μαχίντα Ρατζαπάκσα, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τους χειρισμούς της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνησή του.

Έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Κολόμπο, τις τελευταίες ημέρες εξελίχθηκαν σε σφοδρά επεισόδια μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και οπαδών της κυβέρνησης. Επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 190 έχουν τραυματιστεί από τη Δευτέρα.

Χθες, ακούστηκαν πυρά από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, αφού αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατάφεραν να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό συγκρότημα, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλο το νησί έχει παραταθεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να καταστείλουν τη βία.

Οι ταραχές στο ασιατικό κράτος άρχισαν τον Μάρτιο, με την οργή των πολιτών να στρέφεται όχι μόνο κατά της κυβέρνησης αλλά κυρίως κατά του προέδρου της χώρας, και μικρότερου αδελφού του παραιτηθέντος πρωθυπουργού, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα.

Καθώς περνούσε η νύχτα, πλήθος διαδηλωτών σε όλη τη χώρα πυρπόλησαν σπίτια των Ρατζαπάκσα, υπουργών και βουλευτών. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σπίτια τυλιγμένα στις φλόγες.

PM Mahinda Rajapaksa’s ancestral home in Madamulluna has been set on fire. pic.twitter.com/JAN52w5Gxw

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) May 9, 2022