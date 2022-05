Νέα έρευνα: Τι είναι αυτό που σκοτώνει τα μεγαλύτερα ψάρια της υφηλίου

Ο φαλαινοκαρχαρίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψάρια της υφηλίου. Το μήκος του μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 18 μέτρα. Μπροστά του, ακόμη και οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες φαντάζουν… μικροί.

Κι όμως, ακόμη και οι γίγαντες εξαφανίζονται, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό Vox.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αριθμοί των φαλαινοκαρχαριών έχουν μειωθεί δραματικά, κατά περίπου 50% με 60%, χωρίς ωστόσο η μείωση αυτή να μπορεί να αποδοθεί σε αιτίες όπως είναι για παράδειγμα η υπεραλίευση.

Όταν οι φαλαινοκαρχαρίες πεθαίνουν, βουλιάζουν και πάνε στον βυθό, γεγονός που δεν επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν ό,τι έχει απομείνει από εκείνους.

Επί σειρά ετών, η επιστημονική κοινότητα αναζητούσε τις βασικές αιτίες πίσω από τη μείωση του πληθυσμού των φαλαινοκαρχαριών, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» έρχεται ωστόσο να ρίξει νέο φως σε όσα συμβαίνουν στα βάθη των ωκεανών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, «τα φορτηγά πλοία είναι πιθανώς η κύρια αιτία θανάτων για τους φαλαινοκαρχαρίες». Τα πλοία συμβαίνει να χτυπούν και να σκοτώνουν αυτά τα μεγάλα σε μέγεθος ψάρια, όπως σημειώνει στο άρθρο του το Vox, υπογραμμίζοντας ωστόσο και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο: το γεγονός πως ο συνολικός αριθμός των φορτηγών πλοίων έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Μεγάλα φορτηγά πλοία και τάνκερ τυχαίνει να χτυπούν και να σκοτώνουν φαλαινοκαρχαρίες, φάλαινες αλλά και θαλάσσιες χελώνες που είναι έτσι σαν να πέφτουν «θύματα τροχαίου» όπως σημειώνεται, ενώ παράλληλα ο θόρυβος που κάνουν αυτά τα πλοία διαταράσσει τη θαλάσσια ζωή επηρεάζοντας αρνητικά τις αισθήσεις των ψαριών.

Με πληροφορίες από Vox

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr