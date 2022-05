«Βλέπω την κυβέρνησή μας εντελώς διαφορετικά» – Οργή και αμφισβήτηση στη Ρωσία για τις βαριές απώλειες

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται ακατάπαυστα για 83η μέρα, και παρά την σφοδρή επίθεση στα ανατολικά, οι ρωσικές δυνάμεις αδυνατούν επί του πεδίου να πετύχουν μια εμφατική νίκη, καταγράφοντας μάλιστα σημαντικές απώλειες. Τελευταίο παράδειγμα είναι η προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να διασχίσουν τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς στην περιοχή του Λουγκάνσκ, με τους New York Timeς να γράφουν για 400 απώλειες Ρώσων στρατιωτών, επικαλούμενοι στοιχεία του Institute for the Study of War (ISW). Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η μάχη αυτή υπήρξε μια από τις πιο αιματηρές μάχες καθ’ όλη την διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο παραπάνω απολογισμός ενδεχομένως να αποδειχτεί και μετριοπαθής καθώς ουκρανικές πηγές έκαναν λόγο για 1.000 νεκρούς στρατιώτες και 100 κατεστραμμένα άρματα μάχης.

Αεροφωτογραφία πάνω από τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς δείχνει τις ρωσικές απώλειες / Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS

Ακόμη, η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι τα στρατεύματα που υπερασπίζονται την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, έχουν απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις και έχουν προελάσει μέχρι τα σύνορα με τη Ρωσία. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, θα σημαίνει ότι η ουκρανική αντεπίθεση έχει όλο και μεγαλύτερη επιτυχία στην απώθηση των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της χώρας. Το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το 227ο τάγμα της 127ης ταξιαρχίας των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει φθάσει στα σύνορα με τη Ρωσία σχολιάζοντας: «Μαζί στη νίκη!».

«Φουντώνει» η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ρωσίας

Οι παραπάνω εξελίξεις -παρά την προσπάθεια της Ρωσίας να τις αποκρύψει- αρχίζουν να δημιουργούν έντονο κλίμα δυσαρέσκειας στο εσωτερικό. Οι οικογένειες των Ρώσων στρατιωτών διαμαρτύρονται αγωνιώντας για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, ενώ ακόμη και υποστηρικτές της εισβολής αρχίσουν να αναθεωρούν τις θέσεις τους, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις ικανότητες της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

«Βλέπω την κυβέρνησή μας εντελώς διαφορετικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος», λέει η 39χρονη Τατιάνα Εφρεμένκο, ο γιος της οποίας Νικίτα Εφρεμένκο ήταν στρατεύσιμος στο καταδρομικό Moskva, το οποίο βυθίστηκε πριν από έναν μήνα μετά από ουκρανικό χτύπημα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο γιος της επισήμως θεωρείται ακόμη αγνοούμενος. «Υπάρχουν μερικά πολύ σκληρά πράγματα που θα ήθελα να πω για την ηγεσία μας, αλλά ίσως καλύτερα να μην το κάνω γιατί θα με βάλουν φυλακή».

Η Εφρεμένκο υποστήριξε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία μέσω Telegram με περισσότερα από 80 μέλη οικογενειών αγνοουμένων. Σε πολλούς έχει πει να μην μιλήσουν στον Τύπο ή να βγουν δημόσια. «Θα αναζητήσω τον γιο μου μέχρι το τέλος. «Υποσχέθηκα στις αρχές ότι δεν θα μιλούσα δημόσια για τον γιο μου, αλλά έχει περάσει ήδη ένας μήνας και οι άνθρωποι ξεχνούν το Moskva. Ο κόσμος προχωρά, αλλά έχουμε ακόμα τόσα αναπάντητα ερωτήματα: Γιατί διάολο ήταν στρατεύσιμοι εκεί; Γιατί πολεμούσαν;».

Ακόμη, σύζυγοι στρατιωτών σε βίντεο που φέρεται να τραβήχτηκε στην περιοχή του Λουγκάνσκ εκφράζουν τα παράπονά τους και μάλιστα on camera σε Ρώσο αξιωματούχο για τους άνδρες που έμειναν πίσω μετά την ουκρανική προέλαση στο Χάρκοβο αλλά και για όσους υποχώρησαν και τώρα κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. «Δεν είναι λιποτάκτες, απλώς αυτοί κατάφεραν να σωθούν», ακούγεται να λέει μια γυναίκα.

«Μέχρι να μάθουμε το όνομα της ”στρατιωτικής ιδιοφυΐας” που έβαλε ένα τάγμα δίπλα στο ποτάμι και μέχρι να απαντήσει για αυτό δημόσια, δεν θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στον στρατό», έγραψε ο Vladlen Tatarzky. Πρόκειται για το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί Ρώσος μπλόγκερ και πρώην στρατιωτικός με περισσότερους από 300.000 συνδρομητές στο Telegram, με τον ίδιο να έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα τον πόλεμο. Ένας άλλος μπλόγκερ χαρακτήρισε ανοησία την παράταξη των παράταξη των δυνάμεων στον Σέβερσκι Ντονέτς κάνοντας λόγο για ανεπίτρεπτο λάθος τρεις μήνες μετά τον πόλεμο.

Αλλά και ο Igor Girkin, πρώην διοικητής κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014, ο οποίος ήταν επικριτικός εξ αρχής για τη νέα σύγκρουση εμφανίζεται τώρα δικαιωμένος: «Έχω ήδη πει πολλές φορές τι πρέπει να γίνει στην παρούσα κατάσταση, όταν έχει γίνει ξεκάθαρο ότι οι δυνάμεις μας δεν είναι σε θέση να επιφέρουν έστω και μια περιορισμένη ήττα στον εχθρό σε μάχες εδάφους και όταν πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν παρατεταμένο, δύσκολο, ευρείας κλίμακας πόλεμο».

Την ίδια ώρα εκατοντάδες πτώματα Ρώσων στρατιωτών σε σάκους εντόπισαν σε ψυχόμενα βαγόνια τρένου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του αγγλόφωνου δικτύου Al Jazeera του Κατάρ, ωστόσο οι Ρώσοι αρνούνται να παραλάβουν τα πτώματα καθώς αυτό θα ανέβαζε τον απολογισμό των νεκρών καταστρέφοντας έτσι το αφήγημα της Μόσχας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες στα τέλη Μαρτίου, όταν παραδέχτηκε ότι 1.351 Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και 3.825 τραυματίστηκαν κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου. Η κυβέρνηση δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για θύματα τον τελευταίο ενάμιση μήνα, εκτός από το να πει ότι ήταν «σημαντικά». Οι δυτικές εκτιμήσεις ήταν 10 ή και 20 φορές υψηλότερες, με ορισμένους να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους από 30.000 στρατιώτες από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: The Guardian

