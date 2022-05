Λαβρόφ: «Δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά» η ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ πιθανότατα «δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά» καθώς οι δύο χώρες συμμετείχαν εδώ και καιρό στις στρατιωτικές ασκήσεις της συμμαχίας.

«Η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς και άλλες ουδέτερες χώρες, συμμετέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών το πρωί της Τρίτης.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε υπέγραψε το πρωί την αίτηση ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, επικυρώνοντας και επίσημα την πρόθεσή ενσωμάτωσής της στη Συμμαχία.

«Πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και νιώθουμε ότι φτάσαμε σε μια απόφαση που είναι η καλύτερη για τη Σουηδία» ανέφερε η κ. Λίντε.

«Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει (σ.σ. η διαδικασία ένταξης), αλλά υπολογίζουμε ότι μπορεί να πάρει έως και έναν χρόνο. Εντός της εβδομάδας, η αίτησή μας θα κατατεθεί, μαζί με εκείνη της Φινλανδίας και θα ακολουθήσει το ενταξιακό πλαίσιο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ», ανέφερε σε δήλωσή της.

