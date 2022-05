Αζόφσταλ: Η Ουκρανία αναμένει ανταλλαγή κρατουμένων, Ρώσος βουλευτής μιλά για θανατική ποινή

Την ανταλλαγή Ουκρανών στρατιωτικών που εγκατέλειψαν τις τελευταίες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα Αζόφσταλ στη Μαριούπολη με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου αναμένει το Κίεβο, με τη ρωσική Κρατική Δούμα ωστόσο (κάτω Βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας) να εξετάζει την απαγόρευση της ανταλλαγής Ουκρανών του συντάγματος Αζόφ για Ρώσους στρατιωτικούς.

Περίπου 260 Ουκρανοί, ανάμεσά τους περισσότεροι από 50 τραυματίες, εγκατέλειψαν το Αζόφσταλ, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο, με τους φιλορώσους αυτονομιστές από την πλευρά τους να μιλούν για «παράδοσή» τους. Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί, καθώς και οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε εδάφη που ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις.

Ukraine’s military announced the evacuation of the last of its troops from the Azovstal steelworks in Mariupol, signaling an end to the longest and bloodiest battle of Russia’s war in Ukraine so far https://t.co/B71rl2FvNQ pic.twitter.com/o99xW7a1ll

— Reuters (@Reuters) May 17, 2022