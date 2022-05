Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 87η ημέρα ρωσικής εισβολής

Η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Φινλανδία σταμάτησε το πρωί, ανακοίνωσε η φινλανδική ενεργειακή εταιρεία Gasum, μετά την άρνηση της σκανδιναβικής χώρας να πληρώσει σε ρούβλια.

Σύμφωνα με τη Gasum, θα παρέχεται φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Balticconnector, ο οποίος συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία.

#UPDATE Russian supply of natural gas to Finland was halted Saturday, Finnish energy company Gasum said, after the Nordic country refused to pay in rubles



Gasum said that gas would instead be supplied through the Balticconnector pipeline, which connects Finland to Estonia