Πόλεμος στην Ουκρανία: Διαμεσολάβηση πρότεινε στον Ζελένσκι ο Ερντογάν

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε τηλεφωνικά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε την διαμεσολάβηση της χώρας του προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας ενώ υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ασφαλούς διόδου ώστε να εξαχθούν δια θαλάσσης τα αγροτικά προϊόντα της Ουκρανίας.

President Erdoğan stated that Türkiye has thus far made every effort for the continuation of the negotiations between Ukraine and Russia, and stood ready from now on to provide any needed help, including mediation.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 30, 2022