Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 97η ημέρα ρωσικής εισβολής

Σε μια πρώτη αντίδραση της Μόσχας στο ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στις διεθνείς οργανώσεις στη Βιέννη, Μιχαήλ Ουλιάνοφ, επιτέθηκε προσωπικά στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι όπως είπε η επικεφαλής της Κομισιόν χτες, η Ρωσία πράγματι θα βρει άλλους αγοραστές για το πετρέλαιό της.

«Αξιοσημείωτο ότι τώρα έρχεται σε αντίθεση με τη χθεσινή της δήλωση. Αυτή η γρήγορη αλλαγή γνώμης δείχνει ότι η ΕΕ δεν είναι σε καλή κατάσταση», σημείωσε ο Ουλιάνοφ σε tweet του.

As she rightly said yesterday, #Russia will find other importers. Noteworthy that now she contradicts her own yesterday’s statement. Very quick change of the mindset indicates that the #EU is not in a good shape. https://t.co/MEtjlphv2U