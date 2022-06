Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα παραστεί στη λειτουργία της Παρασκευής

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα παραστεί στη λειτουργία της Παρασκευής στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου για τον εορτασμό των εβδομηκοστών χρόνων στο θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας («Πλατινένιο Ιωβηλαίο»), καθώς -όπως μεταδίδει το BBC- ένιωσε δυσφορία στην παρέλαση του Μπάκιγχαμ.

Η παρέλαση άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο του Λονδίνου. Στην παρέλαση συμμετέχουν πάνω από 1.200 στρατιωτικοί της Μεραρχίας του Βασιλικού Οίκου με 240 άλογα, δέκα στρατιωτικές μπάντες και περίπου 400 μουσικούς.

Στο Λονδίνο ταξίδεψε και ο εγγονός της βασίλισσας, πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δυό τους παιδιά. Ωστόσο, θα παρακολουθήσουν μόνο την παρέλαση και δεν θα παραβρεθούν στο μπαλκόνι με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Στις 3 το μεσημέρι η βασίλισσα Ελισάβετ, η Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, ο πρίγκιπας Κάρολος, η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα τρία της παιδιά, βγήκαν στο μπαλκόνι για να παρακολουθήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη.

