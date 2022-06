Βρετανία: Οι Χάρι και Μέγκαν στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου (φωτογραφίες)

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γιορτάσουν το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στον θρόνο.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στη χώρα από τότε που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας τον Ιανουάριο του 2020, πριν την πανδημία του κορωνοϊού. Στη συνέχεια, οι Χάρι και Μέγκαν μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χάρι έχει επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο μερικές φορές, συμπεριλαμβανομένης της κηδείας του Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Φίλιππου αλλά η Μέγκαν μόνο μια φορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Την Πέμπτη, το ζευγάρι παρακολούθησε τη γιορτή του Trooping the Color στο Λονδίνο από το Γραφείο του Υποστράτηγου. Οι δυο τους δεν εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, καθώς η βασίλισσα είχε αναφέρει προηγουμένως ότι μόνο τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα μπορούσαν να παραβρεθούν στο μπαλκόνι και να παρακολουθήσουν τα μαχητικά της Βρετανικής Αεροπορίας ως μέρος των εορτασμών.



Το ζευγάρι αναμένεται να παραβρεθεί σε μια λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, καθώς και μια συναυλία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το απόγευμα του Σαββάτου.



Ακόμα ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας που αναμενόταν να είναι παρών στη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, ήταν ο πρίγκιπας Άντριου. Τα σχέδια άλλαξαν όταν την Πέμπτη βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η βασίλισσα ίσως γνωρίσει την κόρη του Χάρη και της Μέγκαν, τη μικρή Λίλιμπετ για πρώτη φορά το Σάββατο αντί να πάει στην προγραμματισμένη ιπποδρομία.

Prince Harry and Duchess Meghan were photographed at the Major General’s Office, Horse Guards Parade earlier. The couple were seen chatting with the Duke of Kent, and Meghan was spotted playing with Savannah Philips, Mia and Lena Tindall.

📷: Kelvin Bruce/Jim Bennett pic.twitter.com/MULet9QWpl

— Omid Scobie (@scobie) June 2, 2022