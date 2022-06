Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 101η ημέρα ρωσικής εισβολής

Ο Σέρχιι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού, ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα αγροτικό κτίριο στην περιφέρεια της Οδησσού. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

⚡️Official: Russian missile hits Odesa Oblast early on June 4.



Serhiy Bratchuk, a spokesperson for the Odesa Regional Military Administration, reported that a Russian missile hit an agricultural building in Odesa Oblast. Two people are injured as a result of attack.