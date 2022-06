Μπόρις Τζόνσον: Το στοίχημα της πολιτικής επιβίωσης και οι άβολες συγκρίσεις με την Τερέζα Μέι

Κι εκεί που νόμιζε πως είχε «γλιτώσει» από τα αγκάθια του πρόσφατου παρελθόντος (βλ. πανδημία, Partygate, έκθεση Σου Γκρέι) ή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα του έδινε πόντους δημοτικότητας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε «ξαφνικά» αντιμέτωπος με μια εσωκομματική πρόταση μομφής: απόδειξη πως οι πολιτικές πληγές – κυρίως οι εσωκομματικές – δεν κλείνουν εύκολα αφού ανοίξουν αλλά αντιθέτως καραδοκούν.

Το ενδεχόμενο να δει ο Τζόνσον τους «δικούς του» βουλευτές, της κυβερνώσας Συντηρητικής πλειοψηφίας, να αποσύρουν την στήριξή τους προς το πρόσωπό του, είναι κάτι που συζητιέται εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο.

Η σχετική διαδικασία είναι λίγο – πολύ γνωστή. Το Συντηρητικό κόμμα την είχε άλλωστε «ζήσει» και το 2018, όταν 48 βουλευτές κινήθηκαν κατά της τότε πρωθυπουργού Τερέζα Μέι η οποία είχε όμως επιβιώσει πολιτικά: με 200 ψήφους έναντι 117. «Η Τερέζα Μέι επικρατεί ενάντια στο πραξικόπημα των Τόρις αλλά έχει υποστεί ζημιά», έγραφε τότε ο Guardian.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, ο Μπόρις Τζόνσον, ο πολιτικός που διαδέχθηκε την Τερέζα Μέι στην ηγεσία των Τόρις, βρίσκεται πια και εκείνος σε ανάλογη θέση.

Τουλάχιστον 54 βουλευτές των Συντηρητικών από τους συνολικά 359 (ποσοστό 15%) απέσυραν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, στέλνοντας σχετικές επιστολές στον επικεφαλής της αρμόδιας κομματικής επιτροπής (1922 Committee), με αποτέλεσμα έτσι να ανοίξει ο δρόμος και για την μυστική εσωκομματική ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα.

Για να χάσει ο Τζόνσον, θα πρέπει τουλάχιστον 180 Συντηρητικοί βουλευτές να τον καταψηφίσουν. Εάν o 58χρονος όντως χάσει, τότε παραιτείται και αυτομάτως ξεκινά διαδικασία εσωκομματικής εκλογής νέου αρχηγού εντός της κυβερνώσας παράταξης. Εάν εκείνος, αντιθέτως, κερδίσει, τότε τυπικώς αποκτά το δικαίωμα να παραμείνει στην θέση του αμετακίνητος για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες… και βλέπουμε, αν και πολλοί εκτιμούν πως ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να σημειωθούν ανατροπές στο μεσοδιάστημα.

Όλα τα βλέμματα είναι ωστόσο πλέον στραμμένα στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα.

🚨 This will not ease nerves in Downing Street…

By 12:16pm, Theresa May had got to the public backing of the 158 Tory MPs she needed to win confidence vote

It is now 1pm and Boris Johnson is only up to 82https://t.co/ONMb13cyXq

— John Stevens (@johnestevens) June 6, 2022