Μπόρις Τζόνσον: Επιβίωσε της πρότασης μομφής

Πολιτικά εφτάψυχος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατόρθωσε να επιβιώσει στην ηγεσία της κυβερνώσας παράταξης, εν μέσω σκανδάλων (partygate), εσωκομματικών ανταρσιών και δημοσκοπικών απωλειών. Πολλοί διερωτώνται ωστόσο έως πότε…

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα ψηφοφορίας, υπέρ της παραμονής του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία τάχθηκαν 211 βουλευτές, έναντι 148 που τάχθηκαν κατά.

BREAKING: Boris Johnson has survived a vote of confidence among Tory MPs.

— Sky News (@SkyNews) June 6, 2022