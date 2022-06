Ουκρανία: Το κορίτσι με το κόκκινο φόρεμα «περιγράφει την κατάσταση στη χώρα»

«Η κατάσταση στο Χάρκοβο παραμένει πολύ τρομακτική», δηλώνει η 16χρονη Βαλαράι, το κορίτσι αυτό από την Ουκρανία, που η φωτογραφία της, με την κόκκινη τουαλέτα με φόντο το ερειπωμένο από τις ρωσικές βόμβες σχολείο της, έκανε το γύρο του κόσμου.

Όσο ο κόσμος παρατηρούσε τη φωτογραφία της, η 16χρονη ζούσε στιγμές αγωνίας καθώς το Χάρκοβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Ήταν πολύ δυνατά χθες το βράδυ. Είναι πολύ τρομακτικό. Στο Χάρκοβο από την πρώτη μέρα και είναι πολύ επικίνδυνο και τρομακτικό», είπε μιλώντας στο BBC.

«Η μισή τάξη μου έχει μετακομίσει στο εξωτερικό, κάποιοι πολίτες ζούσαν σε υπόγεια, αλλά τώρα αρχίζει να επιστρέφει ένα είδος κανονικής ζωής», προσθέτει και σημειώνει πως την ιδέα να επιστρέψει στο σχολείο φορώντας την κόκκινη τουαλέτα -που σκόπευε να βάλει στο χορό της αποφοίτησής της- τη σκέφτηκε μαζί με τους συμμαθητές της, ενώ ο ουκρανικός στρατός τους βοήθησε να την υλοποιήσουν.

Κληθείσα να σχολιάσει τη φωτογραφία, λέει: «Ήθελα να δείξω την αντίθεση μεταξύ του σχολείου μου, πώς έχει γίνει μετά τους βομβαρδισμούς, και εμένα: Περιγράφει την κατάσταση στη χώρα».

Σημειώνει δε ότι δεν πίστευε πως η φωτογραφία της θα έφτανε σε όλο τον κόσμο. «Δεν αφορούσε εμένα. Ήταν περισσότερο για να επιστήσω την προσοχή στην κατάσταση. Είμαστε περήφανοι για τους ήρωές μας και τις ένοπλες δυνάμεις μας στην Ουκρανία. Πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε γιατί η καλοσύνη θα νικάει πάντα το κακό», προσθέτει.

Η θεία της, Άννα Επισέβα, δημοσίευσε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 7, 2022