Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πιθανόν» η Ρωσία να καταλάβει ολόκληρο το Λουγκάνσκ

Η Ρωσία είναι πιθανό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία εντός ολίγων εβδομάδων, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, καθώς η Ουκρανία υφίσταται σοβαρές απώλειες και οι προμήθειες πυρομαχικών της μειώνονται, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Washington Post.

Οι ουκρανικές πόλεις Σεβεροντονέτσκ και Λισιχάνσκ, στο Λουγκάνσκ, βρίσκονται υπό ολοένα μεγαλύτερη πίεση και ενδέχεται να πέσουν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων εντός μιας εβδομάδας, είπε ο εν λόγω αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Στο Σεβεροντονέτσκ ειδικότερα, οι μάχες συνεχίζονταν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν στα νότια της πόλης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο. Ωστόσο, εκείνα συνεχίζουν να πιέζουν με πυροβολικό και με αεροπορικές επιδρομές, στην προσπάθειά τους να συντρίψουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Η πρόοδος της Ρωσίας παραμένει σταδιακή και έχει μεγάλο κόστος για τις δικές της δυνάμεις, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται η Washington Post.

Τα ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν σε αντεπίθεση στην περιοχή της Χερσώνας το Σάββατο, ανακτώντας τον πλήρη έλεγχο του χωριού Tavriis’ke, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να ελέγχουν και το 1/3 του Σεβεροντονέτσκ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ουκρανικές πηγές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε από την πλευρά του το Σάββατο, μιλώντας μέσω βίντεο στην ετήσια διάσκεψη ασφαλείας Shangri-La Dialogue στη Σιγκαπούρη, ότι είναι πια «πολύ αργά» προκειμένου να πειστεί η Ρωσία να τερματίσει την εισβολή της. Ο ίδιος συνέχισε καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αποφύγει έναν συμβιβασμό με τη Μόσχα και να αναλάβει πιο ισχυρή δράση κατά της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Χερσώνα, τα πρώτα 23 ρωσικά διαβατήρια παρουσιάστηκαν σε Ουκρανούς πολίτες στο πλαίσιο τελετής το Σάββατο, όπως αναφέρουν κρατικά ρωσικά ΜΜΕ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προωθούν τη χορήγηση ρωσικών διαβατηρίων όχι μόνο στην εν λόγω περιοχή αλλά και στην Ζαπορίζια.

Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει να προσαρτήσει τις κατεχόμενες περιοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ρωσία έχει μοιράσει διαβατήρια σε Ουκρανούς που ζούσαν σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονταν από τους αυτονομιστές.

Ρώσοι αξιωματούχοι φέρονται τώρα να σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν και δασκάλους στην ανατολική Ουκρανία χρησιμοποιώντας ρωσικά προγράμματα σπουδών. Στο ίδιο πλαίσιο, οι κατοχικές αρχές στη Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις τον περασμένο μήνα, άρχισαν να εισάγουν ρωσικά σχολικά βιβλία στα σχολεία, έγραψε την Παρασκευή στο Telegram ο Πέτρο Αντριουστσένκο, σύμβουλος του υποστηριζόμενου από την Ουκρανία δημάρχου της Μαριούπολης.

Σύμφωνα, πάντως, με το αμερικανικό Institute for the Study of War, οι κατοχικές αρχές στην ανατολική Ουκρανία προς το παρόν δυσκολεύονται να παράσχουν ακόμη και βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης, στους κατοίκους.

Με πληροφορίες από Washington Post

