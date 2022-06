ΗΠΑ: Γερουσιαστές των δύο κομμάτων προωθούν συμφωνία για τον περιορισμό της οπλοκατοχής

Είκοσι γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, ανακοίνωσαν σήμερα πως έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία επί αρκετών διατάξεων που θα περιορίζουν την χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

Οι αλλαγές που προωθούνται μέσω της εν λόγω συμφωνίας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα αιτήματα πολλών Δημοκρατικών που ζητούν να απαγορευθούν οι πωλήσεις επιθετικών όπλων εφόδου κ.ά., πλην όμως, εάν τελικώς περάσουν από το Κογκρέσο και γίνουν νόμος, θα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο περιορισμών κατά της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έπειτα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, οι Πολιτείες των ΗΠΑ θα καλούνται να θεσπίσουν νόμους που θα επιτρέπουν στις Αρχές να κρατούν τα όπλα μακριά από άτομα τα οποία η αμερικανική δικαιοσύνη έχει κρίνει ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή απειλή για τον εαυτό τους ή για τους άλλους, ενώ στον ομοσπονδιακό έλεγχο ποινικού ιστορικού για τους επίδοξους αγοραστές όπλων που είναι κάτω των 21 ετών θα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η υποχρεωτική έρευνα στα αρχεία ανηλίκων.

I want to thank Senator Chris Murphy and the bipartisan group for their gun safety proposal. It does not do everything that I think is needed, but it reflects important steps in the right direction.

With bipartisan support, there are no excuses for delay. Let’s get this done.

— President Biden (@POTUS) June 12, 2022