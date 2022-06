Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 112η ημέρα ρωσικής εισβολής

Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και αρκετές εκατοντάδες άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο σε υπόγειες αποθήκες στο χημικό εργοστάσιο Azot στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής πόλης, σύμφωνα με το Λονδίνο. Η Ρωσία έχει καλέσει τις ουκρανικές δυνάμεις που παραμένουν στο χημικό εργοστάσιο να καταθέσουν τα όπλα μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WxbRo1tEgH



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RX2bHMeIEc