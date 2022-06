Πόλεμος στην Ουκρανία: Το βλέμμα της φρίκης μπροστά στη θηριωδία

Το γύρο του κόσμου έκαναν οι φωτογραφίες από την επίσκεψη των τριών Ευρωπαίων ηγετών στο Ιρπίν, ένα προάστιο βορειοδυτικά του Κιέβου, που δέχθηκε σκληρή επίθεση στην πρώτη φάση της ρωσικής εισβολής.

Το Ιρπίν, μαζί με την Μπούτσα, την Μποροντιάνκα και άλλες πόλεις στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, ύψωσαν προσκόμματα ώστε να μην καταφέρει ο ρωσικός στρατός να προελάσει προς το Κίεβο.

Οι πληγές ωστόσο παραμένουν – είναι στις καρδιές των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, είναι το αποτύπωμα στα κτίρια που δέχθηκαν τους βομβαρδισμούς και στέκονται ετοιμόρροπα, καμένα και δυσοίωνα.

Αυτές τις εικόνες είδαν οι κύριοι Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι και τα βλέμματα δεν ψεύδονται.

Ο φακός αποτύπωσε τη φρίκη και την οδύνη στο πρόσωπο των τριών ηγετών.

When you finally see russian barbarianism with your own eyes.

Macron, Draghi, Scholz in Irpin. pic.twitter.com/R1HIEYX3Vv

— Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) June 16, 2022