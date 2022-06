Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν ντρέπεται για αυτό που είναι

«Δεν εισβάλαμε στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο BBC. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Μόσχας υποστηρίζει κάτι τέτοιο, αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι το κάνει την ώρα που στο Κίεβο βρίσκονται οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κηρύξαμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση γιατί δεν είχαμε κανέναν άλλο τρόπο να εξηγήσουμε στη Δύση ότι η ώθηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν εγκληματική ενέργεια», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Από την 24η Φεβρουαρίου, οπότε η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο κ. Λαβρόφ έχει δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις σε δυτικά μέσα ενημέρωσης. Στο BBC επανέλαβε την επίσημη γραμμή του Κρεμλίνου ότι υπήρχαν Ναζί στην Ουκρανία.

«Είναι πολύ κρίμα», είπε ο κ. Λαβρόφ, «αλλά διεθνείς διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και άλλων εκπροσώπων του ΟΗΕ, υφίστανται πίεση από τη Δύση. Και πολύ συχνά χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των ψεύτικων ειδήσεων που διαδίδονται από τη Δύση. Η Ρωσία δεν φωνάζει ότι είναι καθαρή. Η Ρωσία είναι αυτό που είναι. Και δεν ντρεπόμαστε να δείξουμε ποιοι είμαστε», τόνισε.



“We are not ashamed of showing who we are” – Russia’s foreign minister defiant in an interview with the BBC https://t.co/a0Pzi4Hvi4

