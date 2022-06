O Ζελένσκι άνοιξε την αυλαία του Glastonbury με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα

Πριν από περίπου έναν μήνα και κατά την διάρκεια του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια δορυφορική «εμφάνιση» στην Κρουαζέτ. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, μέσω δορυφορικού μηνύματος, απηύθυνε τον λόγο του σε πολλά Κοινοβούλια του κόσμου κάνοντας έκκληση για υποστήριξη της χώρας του ώστε να μπορέσει να αντικρούσει την ρωσική εισβολή.

Τώρα, ο Ζελένσκι εμφανίζεται και πάλι με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα σε ένα άλλο μεγάλο φεστιβάλ, αυτή την φορά μουσικό, που δεν είναι άλλο από το Glastonbury που επέστρεψε φέτος στο Σόμερσετ, μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας άνοιξε, λοιπόν, την αυλαία του φεστιβάλ μέσα από τις οθόνες του, προκειμένου να ζητήσει και πάλι την στήριξη του κόσμου προς την εμπόλεμη χώρα του.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf

— Glastonbury Festival (@glastonbury) June 24, 2022