Πέθανε ο Σίνζο Άμπε – Υπέκυψε στα τραύματά του μετά την δολοφονική επίθεση

Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) πυροβολήθηκε πισώπλατα από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ιαπωνικό NHK.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο στο οποίο είχε διακομιστεί ο Σίνζο Άμπε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εισήχθη σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, φέροντας δύο βαθιά τραύματα. Άμεσα ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του στις 11:03 π.μ. ώρα Ελλάδας, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω της προεκλογικής ομιλίας που εκφωνούσε. Αρχικά φέρεται να είχε σημάδια ζωής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο και ελικόπτερο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει συλλάβει τον δράστη, έναν 42χρονο άνδρα. Πρόκειται για τον Τετσούγια Γιαμαγκάμι, πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού. Φέρεται να χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο τουφέκι.

Ο δράστης της επίθεσης. Φωτ. The Yomiuri Shimbun/via REUTERS

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ «ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει». Οι σφαίρες έπληξαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο της ιαπωνικής πολιτικής, προκαλώντας αιμορραγία και από τα δύο τραύματα.

Βίντεο και φωτογραφίες

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custodyNOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

_

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

_

Japan’s ex-PM Abe was shot at political event, NHK reports. Here’s what we know:

-Abe unconscious, unresponsive after being shot in chest: report

-Attacker was arrested: NHK cites police

-Abe is being transported to a hospital in Nara via helicopter: NHK https://t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2022

_

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

_

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

_

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

Kyodo/via REUTERS

AP PHOTO

Ο Σίνζο Άμπε παρέμενε πολιτικά δραστήριος μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία τον Σεπτέμβριο του 2020, ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια στο τιμόνι της ιαπωνικής κυβέρνησης. Συχνά εκφωνούσε λόγους και έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις, υποστηρίζοντας δραστήρια το κυβερνών κόμμα. Η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας επεσήμανε ότι το πρόγραμμα της ομιλίας του κ. Άμπε είχε γίνει γνωστό μόλις το προηγούμενο βράδυ.

Ήταν ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Ιαπωνίας, έχοντας εκλεγεί τέσσερις φορές στο αξίωμα, από το οποίο αποχώρησε πρόπερσι για λόγους υγείας. Για πρώτη φορά εξελέγη στην πρωθυπουργία το 2006, μένοντας στην εξουσία για σχεδόν 12 μήνες, πριν επανέλθει το 2012.

