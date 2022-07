Βρετανία: Πώς γιόρτασε ο Χιου Γκραντ την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον

Ο Χιου Γκραντ γιόρτασε την Πέμπτη με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο την είδηση της επερχόμενης – εκείνη τη χρονική στιγμή – παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας στη δημοφιλή rom-com ταινία από το 2003 «Αγάπη Είναι» («Love Actually»), ζήτησε από ακτιβιστή κατά του Brexit να ενσαρκώσει τον Τζόνσον εκτός του πρωθυπουργικού γραφείου υπό τη μουσική υπόκρουση του θεματικού τραγουδιού της βρετανικής κωμικής σειράς «The Benny Hill Show».

Ο ακτιβιστής, Στιβ Μπρέϊ, έχει γίνει γνωστός στην κοινότητα του Λονδίνου καθώς πριν από λίγα χρόνια έπαιζε μουσική από το φορητό στερεοφωνικό του διαδηλώνοντας παράλληλα για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα καπέλο που φορούσε και έγραφε πάνω «Σταματήστε το Brexit».

Morning @snb19692 Glad you have your speakers back. Do you by any chance have the Benny Hill music to hand?

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) July 7, 2022